Модрич планирует играть за сборную Хорватии до Евро-2024

37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич планирует выступать в составе сборной Хорватии до чемпионата Европы – 2024. Об этом рассказал врач хорватской национальной команды Зоран Бахтиярович во время прощания с игроками – он покидает сборную Хорватии спустя 30 лет работы с командой.
«30 лет — это огромный срок. Я планировал уйти, когда Лука Модрич и старшее поколение попрощаются со сборной, чтобы мой уход был менее заметен. Однако Лука решил остаться в сборной до Евро-2024, а мне дождаться этого момента будет тяжело (смеётся). Впрочем, я уже договорился с тренером, что одну медаль из Катара вы привезёте мне!» — приводит слова Бахтияровича официальный сайт Хорватского футбольного союза.
Напомним, Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года, он – капитан «шашечных». Также Лука является рекордсменом по количеству матчей за хорватскую национальную команду (152 игры).
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