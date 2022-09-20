«Манчестер Юнайтед» готов подписать Антуана Гризманна в январе
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, выступающий в команде на правах аренды из «Барселоны», в зимнее окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб возобновил интерес к переходу 31-летнего французского футболиста. Об этом сообщает The Athletic.
По сведениям источника, такой переход может случиться, если «Атлетико» и «Барселона» не разрешат свой спор вокруг персоны Гризманна. «Атлетико» лишь раз позволил Антуану провести на поле больше 30 минут в этом сезоне, не желая платить «Барселоне» € 40 млн, которые полагаются ей, если форвард сыграет определённое количество минут. «Барселона» готова подать иск к «Атлетико» за нарушение правил.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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