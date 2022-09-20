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Бруну Фернандеш рассказал, что его оценивают не так, как других игроков АПЛ

Бруну Фернандеш рассказал, что его оценивают не так, как других игроков АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш считает, что он подвергается большей критике, чем некоторые другие игроки английской Премьер-лиги (АПЛ). В пример португалец привёл футболиста лондонского «Арсенала» Николя Пепе.

«У него было несколько плохих игр, и все говорили: «Ему всё ещё нужно адаптироваться», но когда происходит плохая игра у меня, то это было потому, что я не был на ней сосредоточен», — приводит слова Фернандеша The Athletic.

28-летний Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету португальского полузащитника участие в восьми матчах АПЛ и Лиги чемпионов, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.

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