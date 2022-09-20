Бруну Фернандеш: тен Хаг привнёс в «МЮ» дисциплину, этого не хватало. У него свой стиль

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о наставнике команды Эрике тен Хаге.

«У тен Хага есть идея. У него есть стиль. Вы должны следовать его правилам. Он строг в этом. И мне это нравится. Он привнёс дисциплину, чего нам не хватало в прошлом. Все должны быть на одной волне», — приводит слова Фернандеша The Athletic.

28-летний Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету португальского полузащитника участие в восьми матчах АПЛ и Лиги чемпионов, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.

52-летний тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» перед стартом нынешнего сезона.

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