В России выдано более 250 тысяч Fan ID

В Минцифры России сообщили, что с момента запуска системы Fan ID в стране уже выдано более 250 тысяч карт болельщика.
«Свыше 250 тысяч карт болельщика оформлено в России. Сегодня карта болельщика применяется для покупки билетов и прохода на матчи Российской Премьер-Лиги на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи», — сообщила пресс-служба Минцифры РФ в своём телеграм-канале.
Напомним, Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
После введения Fan ID активные фанаты многих клубов объявили бойкот матчей чемпионата России с требованием отменить карты болельщика.
- 20 сентября 2022
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