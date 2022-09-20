Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: Семака в европейских клубах никто не ждёт, а Карпину нет смысла уезжать

Ледяхов: Семака в европейских клубах никто не ждёт, а Карпину нет смысла уезжать
Комментарии

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переезде в Европу ведущих российских тренеров. По его мнению, Валерию Карпину сейчас нет смысла уезжать, а Сергея Семака в европейских командах не ждут.

«Валерий Карпин вполне комфортно чувствует себя в «Ростове». Клуб идёт на втором месте в РПЛ. Ему нет сейчас смысла уезжать. От добра добра не ищут.

Семака в европейских клубах никто не ждёт. Там оценивают только по результатам выступлений в еврокубках. На чемпионства в РПЛ там никто смотреть не будет. «Зенит» для него сейчас самый лучший вариант», — приводит слова Игоря Ледяхова Legalbet.

Напомним, Сергей Семак выиграл с «Зенитом» четыре чемпионства РПЛ подряд. Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.

Карпина не остановить! «Ростов» пропустил супергол от Пиняева, но поджимает «Зенит» Карпина не остановить! «Ростов» пропустил супергол от Пиняева, но поджимает «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022