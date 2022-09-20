Ледяхов: Семака в европейских клубах никто не ждёт, а Карпину нет смысла уезжать

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переезде в Европу ведущих российских тренеров. По его мнению, Валерию Карпину сейчас нет смысла уезжать, а Сергея Семака в европейских командах не ждут.
«Валерий Карпин вполне комфортно чувствует себя в «Ростове». Клуб идёт на втором месте в РПЛ. Ему нет сейчас смысла уезжать. От добра добра не ищут.
Семака в европейских клубах никто не ждёт. Там оценивают только по результатам выступлений в еврокубках. На чемпионства в РПЛ там никто смотреть не будет. «Зенит» для него сейчас самый лучший вариант», — приводит слова Игоря Ледяхова Legalbet.
Напомним, Сергей Семак выиграл с «Зенитом» четыре чемпионства РПЛ подряд. Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
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