Президент УАФ отреагировал на жалобу РФС в УЕФА из-за слов тренера сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отреагировал на жалобу Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА по поводу слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Ранее специалист заявил, что для противостояния с Россией будет готов взять в руки оружие. По мнению РФС, подобные высказывания разжигают вражду и являются дискриминационными.
«Истерика России по поводу главного тренера сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их нелогичную жалобу давно рассматривает УЕФА. Конечно, решения о приостановке нет и быть не могло. Было предупреждение и небольшой штраф, который УАФ имеет честь заплатить.
Зря россияне пытаются сейчас, накануне важного матча сборной Украины, отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены на этом и готовятся поддержать наших мальчиков», — написал Павелко в своих соцсетях.
- 20 сентября 2022
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