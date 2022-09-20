Габриэл Жезус высказался после своего невызова в сборную Бразилии
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Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал свой невызов в сборную Бразилии.
«Я очень уважаю решение тренера, уважаю Тите, весь персонал, весь тренерский штаб. Как я уже сказал, я бразилец, я всегда буду болеть за национальную команду. И я также уважаю других игроков, у которых есть много хороших качеств. Буду продолжать делать всё, чтобы снова получить возможность играть за сборную Бразилии», — приводит слова Жезуса ESPN.
25-летний Жезус дебютировал за сборную Бразилии в 2016 году. В 56 матчах за национальную команду он забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.
С лета 2022 года Жезус играет за «Арсенал». Ранее он был футболистом «Манчестер Сити».
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