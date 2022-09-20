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«Барселона» и «Челси» хотят подписать Луиса, «Астон Вилла» просит за игрока € 46 млн

«Барселона» и «Челси» хотят подписать Луиса, «Астон Вилла» просит за игрока € 46 млн
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Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может продолжить карьеру в другой команде. Лондонские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Барселона» заинтересованы в подписании бразильского футболиста. «Астон Вилла» планирует выручить за игрока € 46 млн, но его контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает Football365.

По сведениям источника, активнее всего в прошлое летнее окно действовал «Арсенал», сделавший три предложения по Луису. Однако ни одно из них не устроило «Астон Виллу».

24-летний Луис перешёл в «Астон Виллу» летом 2019 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне полузащитник в cеми матчах забил два гола. Всего в 118 играх за бирмингемскую команду Дуглас Луис отличился семь раз и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

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