«Барселона» и «Челси» хотят подписать Луиса, «Астон Вилла» просит за игрока € 46 млн

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может продолжить карьеру в другой команде. Лондонские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Барселона» заинтересованы в подписании бразильского футболиста. «Астон Вилла» планирует выручить за игрока € 46 млн, но его контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает Football365.
По сведениям источника, активнее всего в прошлое летнее окно действовал «Арсенал», сделавший три предложения по Луису. Однако ни одно из них не устроило «Астон Виллу».
24-летний Луис перешёл в «Астон Виллу» летом 2019 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне полузащитник в cеми матчах забил два гола. Всего в 118 играх за бирмингемскую команду Дуглас Луис отличился семь раз и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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