В Федерации футбола Киргизии ответили на опасения по поводу проведения матча с Россией

В Федерации футбола Киргизии ответили на опасения по поводу безопасности проведения матча со сборной России в Бишкеке.
«Всё идёт по плану. Билетов нет в продаже из-за опасения, что матч не состоится? Старт продаж скоро начнётся», – заявили корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву в пресс-службе Федерации футбола Киргизии.
Напомним, в сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. Игра состоится 24 сентября в Бишкеке. В СМИ появились опасения по поводу проведения матча из-за боевых действий в Киргизии.
РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре товарищеских встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако позже стало известно, что боснийские футболисты не хотят играть с россиянами, поэтому матч находится на грани срыва.
- 20 сентября 2022
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