Педри рассказал о целях сборной Испании в Лиге наций

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о своём нахождении в сборной Испании.

«Для меня гордость быть в сборной, это ещё не список к чемпионату мира, но я счастлив приехать на эти две важные игры. Мы хотим быть в «Финале четырёх» Лиги наций. Я буду наслаждаться нахождением здесь и учиться у лучших», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

19-летний Педри дебютировал за сборную Испании в марте 2021 года и успел провести за национальную команду 12 матчей, отметившись результативной передачей.

24 сентября сборная Испании сыграет в Лиге наций с Швейцарией, а через три дня встретится на выезде с Португалией.

Гол Педри за «Барселону». Видеоролик:

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