Широков: верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Других вариантов не вижу

Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что не верит в попадание российской национальной команды на Евро-2024.
«Верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Почему нет? Конечно, верю. Думаю, так и будет. Посмотрим, какое решение вынесет УЕФА. Но на данный момент я других вариантов не вижу», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
- 20 сентября 2022
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