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Уткин высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить гражданство России

Уткин высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить гражданство России
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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о желании бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.

«Малком и Клаудиньо подали документы на получение российского гражданства. Не вижу в этом ничего дурного. Что плохого в том, что люди хотят стать гражданами твоей страны? Это даже лестно отчасти.

Какие они при этом цели преследуют? Не знаю, как вам, мне это совершенно безразлично. В первую очередь, когда речь о футболёрах, сразу смотрят на возможность играть за сборную России…

Ну, послушайте. Когда в страну стремятся — это всяко лучше, чем когда из неё бегут. А гражданину России, если нет профессиональных запрещающих факторов, никто не помешает сыграть за сборную страны.

Сейчас, правда, чёрт разберёт, в каком турнире и зачем… Но это точно не бразильский, это наш сугубо вопрос», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году.

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