Валерий Кечинов высказался о возможном отсутствии России на жеребьёвке Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном непопадании сборной России на чемпионат Европы — 2022. Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).
«Откуда президент УАФ может знать, будем мы там или нет? Непонятная ситуация. Мы видим, что нас везде пытаются изолировать. Что будет дальше — непонятно. Мы можем только гадать.
Хотелось бы, чтобы побыстрее всё это закончилось и наши клубы и сборная могли играть на международных турнирах. Но то, что это говорит президент УАФ… Откуда он может что-то знать? Ещё ничего не решено. Хотелось бы, чтобы нам дали возможность хотя бы в том, что касается спорта», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 сентября 2022
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