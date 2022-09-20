Ольга Смородская: не думаю, что Россию допустят до жеребьёвки Евро-2024

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Россия не будет допущена до жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года.

«Не думаю, что Россию допустят до жеребьёвки Евро-2024. Почему? Мы всё ещё отстранены от всех соревнований», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).



Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.