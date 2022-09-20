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Почеттино может возглавить «Ниццу»

Почеттино может возглавить «Ниццу»
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить другой клуб чемпионата Франции. Об этом сообщает ESPN. В приглашении специалиста заинтересовано руководство «Ниццы».

По информации источника, нынешний наставник «орлов» Люсьен Фавр в ближайшее время может быть уволен из-за неудачного старта сезона. При этом Почеттино заинтересован в продолжении карьеры в клубе английской Премьер-лиги.

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На данный момент момент клуб с Лазурного побережья занимает 13-е место. Подопечные Фавра набрали восемь очков в восьми играх национального первенства. В чемпионате лидирует бывший клуб Почеттино «ПСЖ». Парижане под руководством Кристофа Галтье набрали 22 очка.

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