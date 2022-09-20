Экс-игрок «Зенита» Маурисио перешёл в «Родину»
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Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба российской команды. Срок действия контракта не сообщается.
«Добро пожаловать в команду, Маурисио!» — говорится в сообщении пресс-службы «Родины».
Напомним, бразильский полузащитник Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Сначала футболист играл за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), затем перешёл в санкт-петербургский «Зенит». В 2018 году Маурисио стал игроком греческого ПАОКа. В составе «Зенита» Маурисио — обладатель Кубка (сезона-2015/2016) и Суперкубка (2016) России.
«Родина» в 10 матчах набрала семь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Алания» (21).
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