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Де Лигт: у «Баварии» отличный состав и стремление выиграть ЛЧ. «Ювентус» в этом плане хуже

Де Лигт: у «Баварии» отличный состав и стремление выиграть ЛЧ. «Ювентус» в этом плане хуже
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о первых месяцах в немецком клубе и игровом времени.

«Для меня переход в «Баварию» был шагом вперёд в карьере. «Ювентус» — отличная команда, но я думаю, что у «Баварии» есть всё: и прекрасный состав, и стремление выиграть Лигу чемпионов. У меня есть ощущение, что «Ювентус» в этом плане был хуже. Недостаток игрового времени? Я не беспокоюсь об этом. Я принял участие в шести из последних восьми матчей. Я доволен количеством игрового времени.

Да, в 2019 году «Бавария» интересовалась мной, но трансфер не состоялся. Думаю, дело было в переходе Лукаса Эрнандеса в команду. Я всегда считал «Баварию» очень хорошим клубом. Стиль этой команды близок к философии Луи ван Гала. Было ли рискованно покидать места в старте «Ювентуса» перед чемпионатом мира? В футболе порой приходится рисковать», — приводит слова де Лигта NOS.nl.

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