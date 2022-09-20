Пулишич: Тухель обещал выпустить меня в игре с «Реалом» в 2021 году, но не сделал этого

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что бывший главный тренер английского клуба Томас Тухель обманул его перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Реалом», пообещав выпустить игрока в стартовом составе.
«То, что произошло перед этой игрой, меня очень разочаровало. Я показал неплохое выступление в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом», а в следующем туре мы играли с «Фулхэмом» в чемпионате. Тухель сказал мне, что даёт мне отдых перед ответной игрой со «сливочными», и в результате я не сыграл ни минуты в АПЛ.
А в день матча с «Реалом» он сказал, что передумал и поедет на игру с Хаверцем. Честно говоря, я был ошеломлён и очень разочарован. Я думал, что заслужил стартовый состав, и, что самое главное, он заранее заверил меня, что я выйду с первых минут. Так что к тому времени, когда он вывел меня на поле за 25 минут до конца, я был просто взвинчен», — цитирует игрока Prosoccerwire.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»:
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