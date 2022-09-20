Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Джикия пропускает тренировку сборной России

Георгий Джикия пропускает тренировку сборной России
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не принимает участия в тренировке сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Причины отсутствия футболиста не сообщаются.

Сборная России проводит тренировочные сборы. Напомним, 24 сентября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.

Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак» и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы.

Новость по теме
Сборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022