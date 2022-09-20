Георгий Джикия пропускает тренировку сборной России

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не принимает участия в тренировке сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Причины отсутствия футболиста не сообщаются.

Сборная России проводит тренировочные сборы. Напомним, 24 сентября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.

Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак» и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы.