Георгий Джикия пропускает тренировку сборной России
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не принимает участия в тренировке сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Причины отсутствия футболиста не сообщаются.
Сборная России проводит тренировочные сборы. Напомним, 24 сентября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.
Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак» и отдал одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы.
Новость по темеСборная России не допущена к участию в жеребьёвке Евро-2024
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