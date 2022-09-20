Булыкин — о решении УЕФА: есть время заняться российским футболом — навести там порядок
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ранее официально о недопуске российской команды сообщила пресс-служба РФС.
«Не удивлён таким решением при нынешней международной ситуации. Хочется верить, что спорт вне политики, но получается, что не так. Наш спорт исключают отовсюду, откуда только возможно — это печально. Однако при этом есть время заняться нашим внутреннем чемпионатом, российским футболом — навести там порядок», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Из-за отстранения сборная России также не смогла выступить в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.
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