Булыкин — о решении УЕФА: есть время заняться российским футболом — навести там порядок

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ранее официально о недопуске российской команды сообщила пресс-служба РФС.

«Не удивлён таким решением при нынешней международной ситуации. Хочется верить, что спорт вне политики, но получается, что не так. Наш спорт исключают отовсюду, откуда только возможно — это печально. Однако при этом есть время заняться нашим внутреннем чемпионатом, российским футболом — навести там порядок», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Из-за отстранения сборная России также не смогла выступить в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.