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Путин поддержал идею проведения товарищеского матча России и Боснии и Герцеговины

Путин поддержал идею проведения товарищеского матча России и Боснии и Герцеговины
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Президент России Владимир Путин поддержал идею провести товарищеский матч российской сборной и команды Боснии и Герцеговины. Об этом глава государства рассказал во время переговоров с боснийской делегацией. Путин отметил, что спорт должен объединять, а не разъединять людей.

Ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирован на 19 ноября.

Матч сборных России и Боснии и Герцеговины должен состояться в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге.

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