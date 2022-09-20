«Ноттингем» пополнил вратарь Канурич. Он стал 23-м новичком клуба

Бывший вратарь боснийского клуба «Сараево» Аднан Канурич перешёл в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Состав «лесников» голкипер пополнил в качестве свободного агента.

Канурич стал 23-м подписанием клуба в текущее летнее трансферное окно, благодаря чему англичане обновили свой же рекорд по количеству новичков клуба. Стоит отметить, что часть из них была отправлена в аренду в греческий «Олимпиакос». Напомним, трансферное окно в Англии закрылось 1 сентября, но клуб может зарегистрировать боснийца как свободного агента при условии получения им рабочей визы.

В составе «Сараево» игрок провел два матча в Лиге конференций в прошлом сезоне. Также футболист трижды защищал цвета молодёжной сборной Боснии и Герцеговины.

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