Захарян: получил травму в матче с «Зенитом». Защитник сыграл мне ногой в область колена

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о повреждении, из-за которого был вынужден покинуть расположение сборной России. Напомним, футболист не поможет национальной команде в товарищеском матче со сборной Киргизии.

«Очень расстроился, что пришлось уехать из сборной. Для меня всегда большая радость, когда приглашают в национальную команду, тем более что у нас давно не было матчей. Но, к сожалению, здоровье не позволяет полноценно тренироваться и участвовать в игре. По решению врачей возвращаюсь в клуб.



Повреждение я получил в игре с «Зенитом». Во втором тайме убегал от защитника, который сыграл мне ногой в область колена. Честно говоря, был шокирован, когда судья даже не свистнул фол — поэтому не сдержался и получил жёлтую карточку за эмоциональную реакцию. Понимаю, что в тот момент был не прав — эмоции в любом случае необходимо сдерживать, даже в таких ситуациях. Сейчас по-прежнему испытываю болевые ощущения. Надеюсь, успею восстановиться к ближайшим играм за «Динамо», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».

Матч сборных Киргизии и России состоится 24 сентября в Бишкеке. В ноябре у национальной команды запланированы ещё две товарищеские встречи.