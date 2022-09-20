Соболев: не будет шанса сыграть за сборную на крупном турнире? Это данность

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о ходе сентябрьских сборов национальной команды.

«Классно. Давно не собирались, я давно в сборной не был. При Карпине это мой первый вызов. Рад, что в списке. Обычный распорядок, обычные тренировки. Новичков много? Я тоже новичок при этом тренере. Желаю всем ребятам удачи, чтобы это был их не последний вызов.

Не знаю, как реагировать на новость о Евро. Мы играем в футбол ради этого. Но что поделать? Будем находить мотивацию, даже в товарищеских матчах. Мы же защищаем честь страны. Очень много новых игроков, футболисты растут. Новость от УЕФА ожидаема. Уже сколько можно от этого расстраиваться. У меня не будет шанса сыграть на крупном турнире? Это данность. Как к этому относиться?» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.