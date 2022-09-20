Чалов: с Киргизией надо сыграть в удовольствие — смотрели их матчи. Но никого не знаю

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов поддержал защитника армейцев Игоря Дивеева, получившего травму, а также высказался о сопернике национальной команды по товарищескому матчу — сборной Киргизии.

«Дивееву желаем скорейшего выздоровления. Каждый день с ним на связи. С Киргизией надо сыграть в удовольствие. Их матчи уже смотрели: с Таджикистаном, с Японией. Будет интересно. Из Киргизии никого не знаю», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в сентябре сборная России проводит тренировочный сбор и сыграет в товарищеском матче с национальной командой Киргизии. Игра состоится 24 сентября в Бишкеке. В СМИ появились опасения по поводу проведения матча из-за боевых действий в Киргизии.