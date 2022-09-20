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Сборные Украины и Беларуси разведут по группам во время жеребьёвки Евро-2024

Сборные Украины и Беларуси разведут по группам во время жеребьёвки Евро-2024
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Сборная Беларуси будет допущена к участию в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. При этом сборные Украины и Беларуси будут разведены по группам.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена до квалификации чемпионата Европы. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

Отметим, сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.

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