Соболев — о матче с Киргизией: круче сыграть при полных трибунах — в России такого нет

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды со сборной Киргизии. Товарищеский матч пройдёт 24 сентября в Бишкеке.



«Джикии сделали укол, чтобы жидкость добавить. Но это стандартная процедура.



Приедем в Киргизию, там будет много людей, полный стадион. Будет круче сыграть при полных трибунах, в России такого нет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В ноябре сборная России планирует провести товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины.