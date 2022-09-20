Карпин: не знаю, буду ли тренером «Ростова» на неделе, а вы про сборную спрашиваете

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией, который пройдёт 24 сентября. Также наставник ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Хотелось бы выиграть матч, но в большей степени хотелось бы, чтобы молодые игроки, когда в следующий раз приехали, понимали требования сборной. Уверен ли, что останусь к этому времени в сборной? Я не знаю, буду ли тренером «Ростова» на неделе, а вы про сборную.



Я допускаю, что не продлю контракт со сборной, но я всё допускаю — может, скажут, что распускают сборную или тренер не нужен. Когда начнутся переговоры, тогда и будем думать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.