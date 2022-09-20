Карпин ответил на вопрос своём о будущем в сборной России после недопуска на Евро-2024

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем. Ранее было объявлено, что сборную России не допустили на отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года.



«Я ничего не думал о своей работе в сборной. Все всё понимали. Пока изменений в происходящем не будет, так и будет. Пока мысли о Киргизии. Сыграем, а там посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.



Отметим, сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.