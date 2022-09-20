Карпин: сборная России на 99,9% сыграет с Ираном в ноябре. Возможно, сдвинем тур РПЛ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о шансах проведения товарищеского матча с национальной командой Ирана.
«С Ираном на 99,9% игра состоится — 15 или 16 ноября: Доха или Тегеран. Возможно, из-за этого сдвинем тур», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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