Карпин: насколько важен результат матча с Киргизией от 1 до 10? Девять

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией, который пройдёт 24 сентября.

«Насколько важен будет результат в игре с Киргизией? По шкале от одного до 10? Девять. Мне важнее игра — на 10 из 10. Все сыграют по тайму. Нагрузка на всех выпадает большая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.