Карпин: насколько важен результат матча с Киргизией от 1 до 10? Девять
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией, который пройдёт 24 сентября.
«Насколько важен будет результат в игре с Киргизией? По шкале от одного до 10? Девять. Мне важнее игра — на 10 из 10. Все сыграют по тайму. Нагрузка на всех выпадает большая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
20:24
-
20:13
-
20:12
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:56
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:28
-
19:25
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:52
-
18:46
-
18:39
-
18:21
-
18:13
-
18:11
-
18:08
-
18:07
-
17:58
Партнерский контент