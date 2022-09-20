Карпин: упустили Сазонова? Упустили Сперцяна. Но Россия без него умрёт, что ли?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о резонансной истории с защитником московского «Динамо» Сабой Сазоновым. Он решил выступать за молодёжную сборную Грузии, отклонив приглашение молодёжной сборной России.



«Мы упустили такого игрока? Какого? Он восемь игр за «Динамо» сыграл. Сперцяна упустили, но тогда не думали, что упустили. Россия без него умрёт, что ли? Нет. Да и чемпионат мира мы вряд ли с ним выиграем, хоть он и очень сильный игрок», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сейчас сборная России проводит сентябрьский учебно-тренировочный сбор. 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана. В ноябре у сборной России запланирован матч с командой Боснии и Герцеговины.