Карпин — о Дзюбе: ни одного его матча в Турции не смотрел. Вызывать не планировал

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал в национальную команду на сентябрьский сбор нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу.

«Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.