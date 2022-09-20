Валерий Карпин: мелькают мысли, что сборная России могла быть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что до сих пор думает о несостоявшемся попадании национальной команды на чемпионат мира 2022 года.

«Для сборной России любой соперник интересный. На чемпионат мира не поеду. Мысли, что мы могли там быть, мелькают. Когда? Когда вы про это спрашиваете», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.