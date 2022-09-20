Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин иронично ответил на вопрос о желаемых соперниках сборной России

Карпин иронично ответил на вопрос о желаемых соперниках сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о том, каких соперников хотел бы видеть для национальной команды. 24 сентября сборная России в Бишкеке проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии.

«Есть ли у меня пожелания по стилю соперника в товарищеских матчах? Как отвечать на этот вопрос? Нормально это? В нашей ситуации пожелания выставлять? Давайте с Францией, Испанией сыграем? Или выбирать из Англии, Мьянмы и так далее. Ну, я утрирую», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В ноябре сборная России планирует провести матч с командой Боснии и Герцеговины. Ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирован на 19 ноября.

Новость по теме
Путин поддержал идею проведения товарищеского матча России и Боснии и Герцеговины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022