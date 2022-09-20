Карпин иронично ответил на вопрос о желаемых соперниках сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о том, каких соперников хотел бы видеть для национальной команды. 24 сентября сборная России в Бишкеке проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии.



«Есть ли у меня пожелания по стилю соперника в товарищеских матчах? Как отвечать на этот вопрос? Нормально это? В нашей ситуации пожелания выставлять? Давайте с Францией, Испанией сыграем? Или выбирать из Англии, Мьянмы и так далее. Ну, я утрирую», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В ноябре сборная России планирует провести матч с командой Боснии и Герцеговины. Ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирован на 19 ноября.