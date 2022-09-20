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Килиан Мбаппе принял участие в фотосессии сборной Франции

Килиан Мбаппе принял участие в фотосессии сборной Франции
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в фотосессии национальной команды, сообщает L'Equipe.

Ранее Мбаппе отказался участвовать в фотосессии, так как требовал большего контроля над правами на своё изображение. По информации источника, футболист и Федерация футбола Франции (FFF) достигли договорённости о пересмотре соглашения об имиджевых правах. После этого Мбаппе согласился появиться на фотосессии и поучаствовать в маркетинговых мероприятиях.

Напомним, в сентябре сборная Франции проведёт два матча в Лиге наций УЕФА. 22 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Австрии, а 25 сентября французская сборная проведёт встречу с командой Дании.

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