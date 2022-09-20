Гришин: думал, что ФИФА и УЕФА допустят сборную России до жеребьёвки чемпионата Европы

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ранее официально о недопуске российской команды сообщила пресс-служба РФС.
«Честно признаться, думал, что ФИФА и УЕФА по-другому взглянут на эту проблему, сделают другие выводы, и сборная России будет допущена до жеребьёвки чемпионата Европы по футболу. Однако было принято другое решение. Безусловно, это всё очень печально», — цитирует Гришина «RT на русском».
Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
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