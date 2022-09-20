Гришин заявил, что сборной России необходимо проводить товарищеские матчи

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что поддерживает идею проведения товарищеских матчей с участием сборной России.
«Безусловно, нужно продолжать проводить товарищеские матчи, оставаться активными. В сентябре сборная России сыграет с Киргизией, в будущем эту практику необходимо продолжать. Возможно, стоит заняться процессом омоложения национальной команды. В 2024 году некоторые члены коллектива уже достигнут солидного по футбольным меркам возраста, и не факт, что они будут конкурентоспособны к 2026 году», — цитирует Гришина «RT на русском».
Российский футбольный союз (РФС) сегодня объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
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