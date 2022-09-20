Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яровинский ответил, задумывался ли Слуцкий об уходе из «Рубина»

Яровинский ответил, задумывался ли Слуцкий об уходе из «Рубина»
Комментарии

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что главный тренер казанцев Леонид Слуцкий не задумывался об уходе из клуба. По словам Яровинского, он сам и наставник команды сразу решили продолжить работу после вылета команды из РПЛ. В прошлом сезоне «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«У меня не бывает минут слабости, я очень стрессоустойчивый человек. Если Рустем Фидаевич (Сайманов) решит, что я лишний, он об этом скажет прямым текстом, и всё. Весной возникали какие-то слухи, но об уходе мыслей не было, мы понимали, что нужно исправлять положение, в котором оказался «Рубин». Я никогда ничего не боялся относительно работы. Это только часть нашей жизни, а опасаюсь только за родных и близких», — цитирует Яровинского Metaratings.

В настоящее время «Рубин» занимает в турнирной таблице Первой лиги второе место.

Новость по теме
Слуцкий назвал 30-35 минут игры с «Волгарём» лучшими по качеству для «Рубина» в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022