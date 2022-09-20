Бруну Фернандеш оценил работу Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о работе бывшего наставника команды Ральфа Рангника. Он сменил посреди предыдущего сезона на посту главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Но по окончании сезона Рангник покинул клуб.



«Ральф пришёл со своей идеей игры с высокой интенсивностью и прессингом. Он привык так играть в Германии. Но это не сработало в нашем случае. Мы не были на подъёме, все были расстроены, у нас не было уверенности в себе. Тяжело преодолеть такую ситуацию. Ральф не виноват, он пытался делать всё, что мог.



Рангник — хороший тренер с интересными идеями, но они подходили не всем. Ранее команду строил Уле, у него было своё видение. А затем приходит новый тренер со своими идеями. А каждому тренеру нужны разные игроки под свои задумки», — цитирует Фернандеша Manchester Evening News.

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