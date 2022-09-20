Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Рубине» рассказали, на какую зарплату в клубе мог претендовать Дзюба

В «Рубине» рассказали, на какую зарплату в клубе мог претендовать Дзюба
Комментарии

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, какую зарплату в казанском клубе мог получать форвард Артём Дзюба. Он некоторое время поддерживал форму в расположении казанского клуба, а затем подписал контракт с турецким «Адана Демирспор».

«Потолок зарплат для новичков? 1,5 млн рублей в месяц – верхняя планка, и это только у ограниченного количества футболистов. В очередной раз отмечу, что у нас нет премиальных.

Если бы пришёл Дзюба, вышел бы он за рамки потолка? На момент, когда бы он к нам пришёл, за наши рамки Дзюба не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ», — цитирует Олега Яровинского Metaratings.

Новость по теме
Карпин — о Дзюбе: ни одного его матча в Турции не смотрел. Вызывать не планировал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022