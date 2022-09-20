В «Рубине» рассказали, на какую зарплату в клубе мог претендовать Дзюба

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, какую зарплату в казанском клубе мог получать форвард Артём Дзюба. Он некоторое время поддерживал форму в расположении казанского клуба, а затем подписал контракт с турецким «Адана Демирспор».



«Потолок зарплат для новичков? 1,5 млн рублей в месяц – верхняя планка, и это только у ограниченного количества футболистов. В очередной раз отмечу, что у нас нет премиальных.



Если бы пришёл Дзюба, вышел бы он за рамки потолка? На момент, когда бы он к нам пришёл, за наши рамки Дзюба не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ», — цитирует Олега Яровинского Metaratings.