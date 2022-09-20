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Бакаев сражался с Соболевым, Магкеев получал пинок от Баринова. Фото с тренировки сборной

Бакаев сражался с Соболевым, Магкеев получал пинок от Баринова. Фото с тренировки сборной
Александр Соболев и Зелимхан Бакаев
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Сборная России собралась впервые с марта, чтобы подготовиться к товарищескому матчу с Киргизией. Сегодня команда провела открытую тренировку в Новогорске.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией, который пройдёт 24 сентября.

«Игроков, кроме Кичина, в Киргизии не знаю. Отмечать сильные стороны в товарищеском матче не имеет смысла. Будем играть так, как мы хотим. Это наш первый товарищеский матч. Мы провели первую полноценную тренировку. Насколько важен будет результат в игре с Киргизией? По шкале от одного до 10? Девять. Мне важнее игра — на 10 из 10. Все сыграют по тайму. Нагрузка на всех выпадает большая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с открытой тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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