Кутепов: после финала Кубка вместе с МакSим пел «Знаешь ли ты». Все соседи слышали
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», поделился воспоминаниями от финала Кубка России сезона-2021/2022 с «Динамо» (2:1).
«Бежали ли мурашки, когда после финала Кубка весь стадион пел «Знаешь ли ты»? А я дома пел вместе с МакSим, ха-ха. Все соседи слышали ― даже в домах, которые рядом. Затем обещал в чате поздравить ребят с победой», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26).
Полностью интервью с Кутеповым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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