Моуринью дисквалифицировали на один матч Серии А из-за оскорбления соперника

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был дисквалифицирован на один матч национального итальянского первенства из-за выхода на поле и оскорбления судьи в матче 7-го тура Серии А с «Аталантой». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Жозе возмущался тем, что арбитр не назначил пенальти в пользу римского клуба, однако его дисквалифицировали из-за выхода на поле и оскорбления игрока соперника.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Италии римляне набрали 13 очков (на данный момент шестое место), а бергамаски — 17 очков, возглавив турнирную таблицу (у «Милана и «Наполи» — матч друг с другом в запасе). После паузы на матчи сборных «Рома» сыграет с миланским «Интером», а «Аталанта» — с «Фиорентиной».