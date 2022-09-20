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Главный тренер сборной Украины прокомментировал жалобу РФС на его слова

Главный тренер сборной Украины прокомментировал жалобу РФС на его слова
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о попытках Российского футбольного союза (РФС) добиться его дисквалификации. Ранее стало известно, что РФС пожаловался в ФИФА и УЕФА на негативные комментарии Петракова о России.

«Я бы ещё раз повторил всё, что сказал. Это федерация, там решают юристы, меня послали. Но я от своих слов не отказываюсь.

Правда ли, что на меня наложили штраф? Я не знаю, какой штраф. Это правда, мне президент сказал, но я не знаю, что там. Не знаю, какая там сумма», — сказал Петраков на пресс-конференции.

Ранее в РФС также прокомментировали обращение организации в УЕФА и ФИФА в связи со словами Петракова. В организации заявили, что не получали никаких официальных писем от УЕФА и ФИФА.

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