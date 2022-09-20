Закария — о причинах перехода в «Челси»: хотел поработать с Тухелем

Полузащитник «Челси» Денис Закария прокомментировал свой переход из «Ювентуса» на правах аренды.



«Я не хотел покидать «Ювентус». Переход был согласован за шесть часов до закрытия трансферного окна. «Челси» сделал предложение. Затем нужно было решить всё с документами и пройти медицинский осмотр в Турине, а потом уже собирать чемоданы. Я хотел поработать с Томасом Тухелем. Его присутствие — одна из причин, по которой я принял решение перейти в «Челси». Возможно, в Англии мне будет лучше», — приводит слова Закарии Blick.

Напомним, Тухель был главным тренером лондонского «Челси» до 7 сентября 2022 года. Руководство английского клуба уволило немецкого специалиста за плохие результаты на старте сезона.

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