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Дубравка: не хотел показаться фанатом и подходить к Роналду, но он сам начал разговор

Дубравка: не хотел показаться фанатом и подходить к Роналду, но он сам начал разговор
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал о встрече с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«У нас была возможность поговорить до и после тренировки, в спортзале. Криштиану расспрашивал меня о семье, где я живу и тому подобное. Он проявил интерес к разговору и сам начал говорить. Я не хотел показаться фанатом и идти прямо к нему. С ним приятно поговорить о чём угодно», — приводит слова Дубравки O Jogo.

Напомним, Дубравка перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды 1 сентября текущего года. В соглашении голкипера предусмотрена опция выкупа контракта игрока. 33-летний вратарь выступал за «Ньюкасл» с января 2018 года. Он провёл за «сорок» 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей.

Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников:

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