Дубравка: не хотел показаться фанатом и подходить к Роналду, но он сам начал разговор

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал о встрече с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
«У нас была возможность поговорить до и после тренировки, в спортзале. Криштиану расспрашивал меня о семье, где я живу и тому подобное. Он проявил интерес к разговору и сам начал говорить. Я не хотел показаться фанатом и идти прямо к нему. С ним приятно поговорить о чём угодно», — приводит слова Дубравки O Jogo.
Напомним, Дубравка перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды 1 сентября текущего года. В соглашении голкипера предусмотрена опция выкупа контракта игрока. 33-летний вратарь выступал за «Ньюкасл» с января 2018 года. Он провёл за «сорок» 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей.
Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников:
- 21 сентября 2022
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:26
-
00:21
-
00:21
-
00:17
- 20 сентября 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:43
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
20:53
-
20:39
-
20:24
-
20:13
-
20:12