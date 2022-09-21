Дубравка: не хотел показаться фанатом и подходить к Роналду, но он сам начал разговор

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал о встрече с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду.



«У нас была возможность поговорить до и после тренировки, в спортзале. Криштиану расспрашивал меня о семье, где я живу и тому подобное. Он проявил интерес к разговору и сам начал говорить. Я не хотел показаться фанатом и идти прямо к нему. С ним приятно поговорить о чём угодно», — приводит слова Дубравки O Jogo.



Напомним, Дубравка перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды 1 сентября текущего года. В соглашении голкипера предусмотрена опция выкупа контракта игрока. 33-летний вратарь выступал за «Ньюкасл» с января 2018 года. Он провёл за «сорок» 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей.

Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников: