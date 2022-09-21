Ришарлисон: конечно, мы не говорили с Конте о случившемся после его стычки с Тухелем
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Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон заявил, что внутри команды не поднимался вопрос о поведении главного тренера Антонио Конте в матче английской Премьер-лиги с «Челси». По словам форварда, игроки не обсуждали конфликт, произошедший между Конте и тогдашним тренером синих Томасом Тухелем.
«Нет, конечно, никто с ним не говорил об инциденте, речи о шутках вообще не шло», — цитирует бразильца FourFourTwo.
Напомним, в матче «Челси» и «Тоттенхэма», который состоялся 14 августа на «Стэмфорд Бридж», между наставниками команд Тухелем и Конте на протяжении всей игры происходили конфликты. Последний случился после финального свистка, за что главный судья встречи Энтони Тейлор показал обоим тренерам по красной карточке.
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