«Арсенал» может продлить контракт с Салиба до 2027 года

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продлить контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Руд Галетти в своей социальной сети. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2027 года.
По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета видит француза ключевой фигурой.
Текущий договор с Салиба рассчитан до 2024 года. За семь матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги он забил два гола.
В прошлом сезоне Вильям Салиба провёл за «Марсель» 52 матча во всех турнирах. Он помог французскому клубу провести 20 матчей «на ноль», доказав, что он сильный защитник с большим потенциалом для дальнейшего роста.
Ранее Салиба был вызван в сборную Франции. Напомним, в сентябре сборная Франции проведёт два матча в Лиге наций УЕФА. 22 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Австрии, а 25 сентября французская сборная проведёт встречу с командой Дании.
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